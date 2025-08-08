«Беги за другом»: бег, добрые дела и 100 животных, которые ищут дом

В московском парке «Кузьминки» 16 августа при поддержке бренда AMIGO и Мираторг состоится большое благотворительное событие — забег «Беги за другом», организованный фондом помощи бездомным животным «Ника». Ожидается, что это будет летний фестиваль добра, где каждый сможет найти себе друга, поучаствовать в лекциях и мастер-классах, пройтись по благотворительному маркету и зарядиться вдохновением.

Главная цель события — привлечь внимание к проблеме бездомных животных в России и показать, что можно помогать легко, активно и с удовольствием. Один из ключевых блоков программы, помимо забега, выставка-пристройство собак и кошек из приютов Москвы. На ней будут представлены более 150 животных, социализированных, привитых и полностью готовых к переезду в новый дом. Они будут ждать встречи со своими будущими семьями в зоне «Иди за другом» с 11:00 до 18:00. Волонтеры расскажут о каждом питомце, а будущие хозяева смогут познакомиться с животными лично.

На территории фестиваля будет работать несколько зон:

— Зона спорта и забега — маршруты на 2 и 5 км для взрослых, 1 км и 500 м — для детей, а также специальный забег с собаками. Чтобы принять участие в забеге (в Москве или онлайн) — необходимо зарегистрироваться на сайте.

— Главная сцена — открытие, музыкальные выступления АИЛИ, показ мод с собаками, паблик-ток с Варварой Щербаковой, Маргаритой Родиной, Анастасией Бобковой, Викторией Вилковицкой.

— Лекторий и мастер-классы — о правильном питании, поведении и психологии животных, а также об осознанном выборе игрушек для питомцев.

— Арт и терапия — рисуем собак с натуры, йога с собаками и пет-терапия.

— Благотворительный маркет — уникальные товары ручной работы, украшения, зоотовары, мерч фонда и партнёров. Все средства идут на помощь животным.

— Интерактивные зоны от партнеров — розыгрыши, активности, подарки.

Участие в фестивале бесплатное, без регистрации.