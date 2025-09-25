«Абсолютно все равно»: помощник Верки Сердючки прокомментировал возможный запрет на въезд артиста в Россию

Личный помощник украинского певца Андрея Данилко, известного как Верка Сердючка, прокомментировал возможный запрет на въезд артиста на территорию Российской Федерации. В материалах правоохранительных органов говорится, что для ограничений «есть отснования».

В беседе с изданием «Абзац» помощник Данилко Игорь Турчинский заявил, что исполнитель равнодушно относится к вероятным санкциям в отношении него.

«Как мы относимся к запрету на въезд в Россию? Извините, но более ужасного и глупого вопроса я еще не слышал. Нам абсолютно все равно на любые их меры», — заявил представитель артиста.

В 2024 году Данилко уже запретили въезд в Объединенные Арабские Эмираты. Поводом для этого послужила поддержка певцом Украины в конфликте с Россией во время его выступления в 2022-м году.

