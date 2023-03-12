Звезда сериала «Тайны следствия» умер в нищете и полном одиночестве

Знаменитый детективный сериал «Тайны следствия» вышел на телевизионные экраны 1 сентября 2000 года.

Практически с первого сезона, кроме центральных персонажей, в нём появился и криминалист Иван. Роль харизматичного профессионала отошла театральному актеру Владимиру Акимову.

Несколько дней назад Владимира не стало. Сообщается, что тело Акимова было обнаружено лишь спустя 10 дней после его смерти в пыльной квартире Санкт-Петербурга.

Причины ухода 59-летнего Акимова пока не разглашаются. В беседе с изданием «Невские новости» друг и коллега Владимира по съемочной площадке Виктор Гахов рассказал, что недавно у Владимира отказали ноги, а затем тот попал в больницу.

Известно, что у Акимова есть совершеннолетняя дочь, которая проживала отдельно от отца, а вот супруга мужчины скончалась несколько лет назад.

На похороны актёра, успевшего сняться в 27 фильмах и пришли всего семь человек.