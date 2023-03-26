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12:42, 26 марта 2023
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Житель Сахалина зарезал пришедшего в гости друга из-за разбитого телевизора

На Сахалине мужчина зарезал 38-летнего друга за разбитый телевизор .

freepik

Фото: freepik

В городе Холмск Сахалинской области мужчины употребляли спиртные напитки, а потом начали смотреть телевизор.

Гость внезапно ударил кулаком хозяина квартиры и разбил телевизор. Началась драка, в ходе которой хозяин достал нож и ударил 38-летнего друга в грудь. Оппонент сразу скончался от ранения.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело, обсуждается вопрос об избрании меры пресечения для обвиняемого.

Источник фото:freepik
Источник:СУ СК России
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смерть
нож
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