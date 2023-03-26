Житель Сахалина зарезал пришедшего в гости друга из-за разбитого телевизора

В городе Холмск Сахалинской области мужчины употребляли спиртные напитки, а потом начали смотреть телевизор.

Гость внезапно ударил кулаком хозяина квартиры и разбил телевизор. Началась драка, в ходе которой хозяин достал нож и ударил 38-летнего друга в грудь. Оппонент сразу скончался от ранения.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело, обсуждается вопрос об избрании меры пресечения для обвиняемого.