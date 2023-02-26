Женщина умерла на Масленицу в Омской области, подавившись блином

В одном из санаториев Омской области произошел трагичный случай — 38-летняя женщина участвовала в соревновании по поеданию на скорость и подавилась блином.

Очевидцы не смогли оказать первую помощь, а скорая не успела доехать до места назначения. Девушка скончалась в день празднования Масленицы.

Полиция проводит проверку, но от официальных комментариев воздерживается.