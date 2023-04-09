Женщина отомстила сестре и вспорола живот годовалой племяннице

В Республике Тыва женщина получила обвинение в убийстве годовалой племянницы с особой жестокостью, передает Пятый канал.

По данным следствия, женщина 1994 года рождения приняла спиртные напитки и поругалась с родной сестрой, у которой четверо детей. Сестра прибегла к нелестным комментариям, после чего женщина, вероятно, решила отомстить с помощью ребенка. Она схватила годовалого ребенка и буквально вспорола живот.

Маленькую девочку срочно госпитализировали. Врачи обнаружили повреждение печени, толстой и тонкой кишки, а также травматический и геморрагический шок. К сожалению, спасти ребенка не удалось.

Сотрудники полиции отметили, что девушка также нанесла себе колото-резаные раны, однако ответа перед законом избежать не удалось.