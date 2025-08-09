Жаловался на здоровье и не мог ходить без посторонней помощи: о чем говорил Иван Краско незадолго до смерти

9 августа после продолжительной болезни ушел из жизни актер Иван Краско. Незадолго до смерти в своем последнем интервью Kp.ru артист жаловался на здоровье.

В последние несколько месяцев Иван Краско не появлялся на публике по состоянию здоровья. Лишь в сентябре 2024 года актер посетил выставку Никаса Сафронова в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Уже тогда народный артист России не мог передвигаться без посторонней помощи — его сопровождала помощница Дарья. В беседе с журналистами актер рассказал о своем состоянии, и, как оказалось позднее, это было его последнее интервью.

«Чувствую себя соответственно возрасту. Иногда чуть лучше, иногда чуть хуже. Сегодня нашел силы прийти на мероприятие к Никасу Сафронову. Давно его знаю, он мой большой друг. Когда он позвонил и позвал, было очень приятно. Вообще приятно, что до сих пор зовут и приглашают», — делился Иван Краско.

Напомним, 1 августа стало известно, что артист был госпитализирован в реанимацию в тяжелом состоянии прямо со своей дачи под Санкт-Петербургом. Сообщалось, что, помимо перенесенных инсультов и инфаркта, у него обнаружили рак. 9 августа Иван Краско скончался в больнице в возрасте 94 лет.

Ранее выяснилось, что врачи обнаружили у Ивана Краско опухоль в районе желудка.