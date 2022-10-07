Задушившей восьмилетнего сына пакетом матери дали 20 лет тюрьмы

43-летнюю жительницу Саратовской области осудили на двадцать лет тюрьмы за убийство восьмилетнего сына и покушение на жизнь пятилетней дочери.

По материалам следствия, трагедия развернулась 22 декабря 2021 года в селе Прокудино Саратовской области. Мать в ярости надела детям на головы полиэтиленовые пакеты, и с помощью веревки и шарфа начала их душить.

После того как дети потеряли сознание она выбросила их в ближайший овраг. Девочке чудом удалось выжить, мальчик же скончался.

Причиной гнева матери называют непослушание детей. Ее задержали на следующий день после трагедии.