За это время сменилось уже четыре поколения артистов: в Польше скончался 85-летний певец кабаре

Известный польский певец Мика Облонский ушел из жизни в 85 лет. Исполнитель работал в одном из кабаре Кракова, где за время его творческой деятельности сменилось уже четыре поколения артистов, пишет «Российская газета».

О смерти исполнителя стало известно от представителей увеселительного заведения «Подвал под баранами», где выступал известный поляк. Кончину Облонского назвали очередной скорбной утратой. Церемония прощания с артистом и похороны запланированы на начало ноября.

«Очередная скорбная утрата: скончался Мика Облонский, выдающийся артист “Подвала под баранами”. Хороший, благородный друг. Похороны пройдут 3 ноября», — сообщили представители заведения.

Также в кабаре уточнили, что Облонский был одним из первых артистов в «Подвале под баранами». За почти шесть десятков лет работы Мики в заведении сменилось четыре поколения выступающих.

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