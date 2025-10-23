Все несут полевые цветы: в Москве прощаются с оператором Сергеем Политиком, которого зарезали у дома

В Москве состоялась церемония прощания с кинооператором Сергеем Политиком. Его зарезали у собственного дома. Подробности сообщает StarHit.

Желающие проводить создателя «Закрытой школы» в последний путь пришли 23 октября в патологоанатомическое отделение Первого МГМУ имени Сеченова. Брат погибшего заранее попросил коллег и близких не задерживаться у гроба, так как не знал, сколько человек ожидать на прощании.

Корреспондент с места событий сообщил, что попрощаться с Политиком пришли актер Прохор Дубравин, актриса Марина Денисова, режиссер Марк Горобец. Все они пришли с полевыми цветами, которые, вероятно, любил оператор.

На церемонии также заметили семью Сергея. Жена Елена и дочь Александра стояли в стороне от всех и ни с кем не разговаривали. По всей видимости, им все еще тяжело принять произошедшее.

Напомним, что Сергея Политика убили 19 октября. У него разгорелся конфликт с мужчиной, который, предположительно, был закладчиком. Кинооператор сделал ему замечание, после чего подозреваемый достал нож и зарезал его.

Ранее стало известно, что смерть гитариста Kiss Пола Фрейли расследует судмедэксперт.