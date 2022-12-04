13:33, 04 декабря 2022
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Волна-убийца ударила 62-летнюю женщину насмерть в Аргентине
62-летняя женщина была пассажиркой круизного лайнера Viking Polaris, плывшего в порт Ушуайя (юг Аргентины). Вследствие шторма мощная волна захлестнула судно, разбив окно каюты. Осколки попали в женщину, что привело к летальному исходу.
Отмечается, что пострадало еще четыре пассажира. Они получили ранения.
Сейчас специалисты проводят тщательное расследование.
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Источник фото:freepik
Источник:Московский комсомолец
Автор:Елизавета ИвлеваТеги: