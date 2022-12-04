Волна-убийца ударила 62-летнюю женщину насмерть в Аргентине

62-летняя женщина была пассажиркой круизного лайнера Viking Polaris, плывшего в порт Ушуайя (юг Аргентины). Вследствие шторма мощная волна захлестнула судно, разбив окно каюты. Осколки попали в женщину, что привело к летальному исходу.

Отмечается, что пострадало еще четыре пассажира. Они получили ранения.

Сейчас специалисты проводят тщательное расследование.