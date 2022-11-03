Внучка Людмилы Гурченко потеряла ребенка

У 39-летней внучки Гурченко Елены Королевой погиб ребенок.

В результате травмы у Елены случился выкидыш на третьем месяце беременности.

Трагедия произошла на даче, где Королева случайно оступилась и упала.

Сейчас ее здоровью ничего не угрожает, но спасти плод в такой ситуации было невозможно.

Отцом ребенка должен был стать некий полковник Александр, с которым у наследницы Гурченко был роман.

Однако стало известно, что, узнав о беременности, женатый офицер сразу же оборвал все связи любовницей.

Впрочем, династия Гурченко не оборвалась: у Елены растет дочь Таисия.

Правнучке Людмилы Марковны сейчас 14 лет.