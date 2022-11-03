15:33, 03 ноября 2022
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Внучка Людмилы Гурченко потеряла ребенка
У 39-летней внучки Гурченко Елены Королевой погиб ребенок.
В результате травмы у Елены случился выкидыш на третьем месяце беременности.
Трагедия произошла на даче, где Королева случайно оступилась и упала.
Сейчас ее здоровью ничего не угрожает, но спасти плод в такой ситуации было невозможно.
Отцом ребенка должен был стать некий полковник Александр, с которым у наследницы Гурченко был роман.
Однако стало известно, что, узнав о беременности, женатый офицер сразу же оборвал все связи любовницей.
Впрочем, династия Гурченко не оборвалась: у Елены растет дочь Таисия.
Правнучке Людмилы Марковны сейчас 14 лет.
Источник:https://novostivl.ru
Автор:Кирилл ЗенковТеги:
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