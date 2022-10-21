Верховный шаман России предсказал исход спецоперации в программе Андрея Малахова

Специальная военная операция на Украине завершится победой России – наше государство «поможет в возрождении новой хорошей жизни». Соответствующее предсказание относительно исхода СВО дал верховный шаман России Кара-Оол Допчун-Оол в программе «Малахов».

Маг сказал: «Россию никто не победит, Россия сама будет побежать всегда». Шаман заявил, что на Украине будет жить коренной народ, страна станет свободна от нацистов. По его словам, государства, не поддерживающие российскую сторону в нынешнем конфликте, «без России не смогут», а Америка «все равно попросит Россию о помощи».

Целитель и предсказатель Кара-Оол Допчун-Оол стал верховным шаманом в 2018 году. Он известен тем, что помогает людям бороться с болезнями.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. В сентябре российские власти объявили частичную мобилизацию. 17 октября Москва и Московская область завершили набор запасников для службы.

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