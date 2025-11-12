В ЮАР в вертолетной катастрофе погибла телеведущая Майни Стеффенс. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на зарубежные СМИ.

Телеведущая погибла в результате крушения вертолета в ЮАР. Она выполняла аграрные работы, во время которых задела линии электропередач, после чего летательный аппарат рухнул на землю. В Сети появились кадры с места происшествия. На них видны разбросанные по полю обломки вертолета.

Умершая была ведущей кулинарного шоу. Также она издала книгу рецептов «Майни играет с огнем».

«У Майни было большое сердце, нежная душа, то, что объединяло людей», — сказал коллега телеведущей.

Ранее от сердечного приступа умер музыкант Гвидо Ди Леоне, записавший 100 альбомов. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что в 62 года от сердечного приступа скончался продюсер «Санта-Барбары» Эрик Превен.