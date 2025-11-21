В возрасте 56 лет умер старший PR-менеджер Warner Bros. TV Роберт Пьетрантон

На 57-м году жизни скоропостижно скончался старший вице-президент по связям с общественностью и коммуникациям телекомпании Warner Brothers Television Group Роберт Пьетрантон. Он умер в своем дома в Лос-Анджелесе в среду, 19 ноября.

О его кончине пишет Deadline.

«Пьетрантон был одним из самых приятных в общении PR-менеджеров. Он славился безупречной трудовой этикой и умением сохранять хладнокровие в стрессовых ситуациях. Он всегда был профессионален, усерден и отзывчив. Благодаря своим знаниям в отрасли он был приятным собеседником и тем редким человеком, которому хотелось позвонить в то время, когда мы в основном общаемся по электронной почте и в мессенджерах», — говорится в материалах издания.

Пьетрантон родился в Лас-Вегасе. В детстве увлекался футболом. Окончил Университет Лойолы Мэримаунт. Карьеру на телевидении начала с компании Levine Schneider PR. Позже работал пиарщиком в NBC Entertainment и DreamWorks Television в первые годы существования компании.

Также был вице-президентом по связям со СМИ в Sony Pictures Television. К Warner Bros. присоединился в феврале 2006 года.

Пьетрантон сыграл ключевую роль в успехе таких популярных ТВ-шоу, как «Теория большого взрыва», «Скорая помощь», «Сверхъестественное», «Тайны Смолвиля», «Бесстыдники», «Два с половиной человека», «Голос» и других. Также он приложил руку к вселенной DC.

