В Ульяновске на 101-м году жизни скончалась ветеран ВОВ Надежда Корешкова

В Ульяновске в возрасте 100 лет скончалась ветеран Великой Отечественной войны Надежда Корешкова. Об этом сообщает администрация города в Telegram-канале.

Почетный гражданин Ульяновска Надежда Александровна Корешкова скончалась 16 ноября, говорится в публикации.

В армию она попала в возрасте 18 лет. После курсов шоферов ее направили на 3-й Украинский фронт в апреле 1944 года. Летом того же года Корешкову отобрали для работы в отряде Смерш. На службе она занималась секретными документами. 1945 года она встретила под Веной.

Надежда Корешкова была награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями Жукова, «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов», «За освобождение Праги», «За взятие Будапешта», «За отвагу», знаком «Победитель социалистического соревнования 1974 года».

