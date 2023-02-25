17:55, 25 февраля 2023
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В Смоленске мать избила до смерти трехмесячного малыша из-за плача
В Смоленске задержана 20-летняя девушка, до смерти избившая трехмесячного плачущего младенца .
Фото: freepik
В Смоленске 20-летняя девушка, приняв спиртные напитки, избила своего трехмесячного сына. Мальчик плакал и мешал матери, когда она разговаривала по телефону с отцом малыша.
Молодая мать два раза в ярости ударила ребенка по лицу, после чего младенцу стало плохо. Поняв это, девушка вызвала скорую помощь. Медики обнаружили у ребенка отёк мозга из-за ударов, который привел его к смерти.
Ведется уголовное дело в отношении матери ребенка.
Источник фото:freepik
Источник:СКР по Смоленской области
Автор:Галина СьюТеги: