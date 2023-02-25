В Смоленске мать избила до смерти трехмесячного малыша из-за плача

В Смоленске 20-летняя девушка, приняв спиртные напитки, избила своего трехмесячного сына. Мальчик плакал и мешал матери, когда она разговаривала по телефону с отцом малыша.

Молодая мать два раза в ярости ударила ребенка по лицу, после чего младенцу стало плохо. Поняв это, девушка вызвала скорую помощь. Медики обнаружили у ребенка отёк мозга из-за ударов, который привел его к смерти.

Ведется уголовное дело в отношении матери ребенка.