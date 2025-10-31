В Саратове умер 100-летний ветеран ВОВ Иван Волошин. Об этом сообщил мэр города в Telegram-канале.

31 октября стало известно о смерти ветерана ВОВ и почетного гражданина Саратова. Что стало причиной кончины — не уточняется.

В 1944 году Волошин отправился на фронт в первый танковый корпус резерва Главнокомандующего. Он участвовал в боях как радист, пулеметчик. Ветеран закончил войну под Кенигсбергом. В феврале 1950 года после демобилизации Волошин остался на сверхурочную службу.

В 1972 году он переехал в поселок Красный Текстильщик, где жил до смерти.

Умерший награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Славы III степени, орденом Отечественной Войны II cтепени, медалями за Победу над Германией, взятие Кенигсберга и одиннадцатью послевоенными медалями.

