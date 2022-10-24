В российском селе мальчик несколько дней провел в доме с мертвой матерью

В селе Народное в Воронежской области одиннадцатилетний мальчик несколько дней жил с трупом матери. Тревогу забили социальные службы – они рассказали полицейским, что мальчик не посещает школу, а от матери не поступало никаких сообщений.

Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место и вскрыли дверь. В помещении нашли ребенка, в соседней комнате лежала мертвая женщина. Сын, якобы, не заходил туда.

Соседи рассказали журналистам, что она сильно болела. Тело направлено на экспертизу.

Судьбой мальчика занимаются органы опеки.

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