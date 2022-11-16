В России запретили фильмы о Гарри Поттере

Американский киноконцерн «Warner Bros»., больше не разрешит русским прокатчикам крутить показывать свои картины на российском телевидении.

В начале осени кинокомпания «Warner» выслала официальные письма с соответствующими предупреждениями целому ряду российских телеканалов.

Правообладатель в письменном виде заявил, что лишает российское телевидение права транслировать свой контент.

Происходит это на полтора года раньше срока лицензионного соглашения. То есть, если бы не внезапное письмо, телезрители вполне мы смогли продолжать наслаждаться американскими блокбастерами еще какое-то время.

Запрет касается кинокомиксов о Чудо-женщине и Аквамене, фантастической Годзилле и саги о Гарри Поттере, которая во многом и делала рейтинги развлекательных каналов особенно в период новогодних каникул.