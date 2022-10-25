В Подмосковье звонарь местной церкви убил жену из-за ее диагноза

В Подмосковье сотрудник местной церкви убил 49-летнюю супругу. Причиной преступления стал ее диагноз: мужчину он сильно раздражал.

Происшествие случилось в Жуковском. Труп женщины нашли 19 октября в квартире. Первоначальная версия о естественной смерти оказалась ошибочной: исследование показало, что смерть наступила из-за гнойно-воспалительного процесса. Он, в свою очередь, возник после перелома ребер и грудины.

Первым под подозрение попал муж погибшей: на допросе он признался в убийстве и рассказал, как все было на самом деле. Выяснилось, что за 15 лет в семье часто случались конфликты. Ссоры возникали из-за диагноза супруги – женщина страдала деменцией. Примечательно, что сам звонарь имеет психическое заболевание.

Во время последней ссоры мужчина сдавил супруге грудь, а потом нанес несколько ударов. После того избиения женщине становилось с каждым днем хуже, в итоге она скончалась.

Против звонаря возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом.

ФОТО: Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News