В Подмосковье 10-летний ребенок покончил с собой после игры в снежки

В Подмосковье ребенок веселился с друзьями и играл в снежки, что показалось странным для жильцов дома. Дело в том, что мальчик был постоянно в учебе и спорте. Однако еще страннее оказалась внезапная трагедия – малыш совершил самоубийство.

Вечером школьник поужинал с родителями и ушел в комнату. Родители заволновались, когда он перестал откликаться. Дверь пришлось взламывать. На данный момент причины выясняются специалистами.