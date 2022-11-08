В Москве пациент умер после пластической операции на носовой перегородке

В Москве скончался 22-летний пациент частной клиники Никита Захарычев. Молодой человек пришел на операцию по исправлению носовой перегородки, но после нее у парня произошла остановка сердца.

Манипуляции длились один час и 10 минут. Как только хирург покинул операционную, у пациента остановилось сердце.

Его пытались спасти, но безуспешно – персонал вызвал реанимационную бригаду. По предварительным данным, причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии.

Примечательно, что в ходе обследования перед операцией риск тромбоэмболии оценили как низкий. И это удивительно, так как пациент весил 150 килограммов.