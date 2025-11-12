В Лондоне умер 100-летний советский поэт и переводчик Поэль Карп

В Лондоне умер 100-летний советский поэт Поэль Карп. О смерти сообщил историк Николай Подосокорский в соцсети.

11 ноября ушел из жизни советский поэт, публицист, переводчик. В августе ему исполнилось 100 лет.

В 1960 году он стал членом Союза писателей СССР, а через 5 лет — членом Союза театральных деятелей СССР.

Карп публиковал статьи о балете и переводы. На его счету 30 книг и несколько сотен научных работ.

Наследница Поэля также связала жизнь с литературой. Мария Карп — переводчица, писательница, автор фундаментальной биографии Оруэлла.

