В Лондоне умер 100-летний советский поэт и переводчик Поэль Карп
В Лондоне умер 100-летний советский поэт Поэль Карп. О смерти сообщил историк Николай Подосокорский в соцсети.
11 ноября ушел из жизни советский поэт, публицист, переводчик. В августе ему исполнилось 100 лет.
В 1960 году он стал членом Союза писателей СССР, а через 5 лет — членом Союза театральных деятелей СССР.
Карп публиковал статьи о балете и переводы. На его счету 30 книг и несколько сотен научных работ.
Наследница Поэля также связала жизнь с литературой. Мария Карп — переводчица, писательница, автор фундаментальной биографии Оруэлла.
