В Кузбассе мать убила кувалдой взрослого сына

В Кемеровской области мать вместе с подругой убила взрослого сына. Сообщницы решились на преступление после того, как мужчина их оскорбил.

Убийство произошло в Прокопьевске. Две женщины 59 и 63 лет выпивали в квартире. В какой-то момент к ним подошел 41-летний сын одной из них и оскорбил.

Тогда злоумышленницы решили расправиться с ним. Дождавшись, когда родственник уснет, они забили его кувалдой. Тело спрятали в сугробе около дома. Понимая, что об этом узнают, россиянки пришли в полицию и сдались с повинной.

Уточняется, что мужчина избивал мать, а также ее приятельницу. Это происходило неоднократно. Россиянки не обращались в полицию с заявлением о побоях. Также известно, что 63-летняя женщина ранее была судима.

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