В ХАМО чиновница впала в кому и скончалась после посещения косметолога

В Нижневартовске чиновница обратилась в клинику для проведения косметологической процедуры, а после обезболивающих уколов впала в кому. Спустя несколько дней она умерла.

Трагедия произошла с замначальника управления по работе с обращениями граждан и юрлиц Ларисой Вагановой. Женщина хотела установить «нити красоты» и обратилась в клинику эстетической медицины.

Там ей сделали уколы, после которых чиновницу никак не могли разбудить. На место вызвали скорую помощь, но Ваганову не спасли.

В одном из департаментов подтвердили смерть, но не сообщили причины гибели. Источник в медицинских кругах тоже знает о смертельном случае. Собеседник заявил, что у клиники нет в штате сотрудника, имеющего право на проведение процедуры.

Ранее сообщалось о смерти 22-летнего пациента московской клиники после пластической операции по исправлению носовой перегородки.