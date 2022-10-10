В Хакасии мужчина купил автомобиль и в тот же день задавил им свою жену

В Аскизском районе Хакасии мужчина после обмывки нового автомобиля насмерть задавил на нем собственную супругу.

8 октября в районе села Бельтирское семейная пара была в гостях, где они отмечали покупку автомобиля. После между супругами произошла ссора, и женщина покинула компанию, направившись домой пешком. Выпивший супруг сел в автомобиль и поехал за женой, однако на темной трассе не разглядел ее на обочине. Автомобиль наехал на женщину, после чего она скончалась.

Проведённое медосвидетельствование показало превышение допустимой нормы алкоголя у водителя в 3,5 раза.