13:27, 10 октября 2022
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В Хакасии мужчина купил автомобиль и в тот же день задавил им свою жену
В Аскизском районе Хакасии мужчина после обмывки нового автомобиля насмерть задавил на нем собственную супругу.
8 октября в районе села Бельтирское семейная пара была в гостях, где они отмечали покупку автомобиля. После между супругами произошла ссора, и женщина покинула компанию, направившись домой пешком. Выпивший супруг сел в автомобиль и поехал за женой, однако на темной трассе не разглядел ее на обочине. Автомобиль наехал на женщину, после чего она скончалась.
Проведённое медосвидетельствование показало превышение допустимой нормы алкоголя у водителя в 3,5 раза.