В Италии охотятся на серийного убийцу секс-работниц

Сотрудники полиции начали розыск серийного убийцы трех девушек в Риме. Тела были обнаружены в двух квартирах, на них было множество ножевых ранений.

Швейцар дома нашел два тела: одно на пороге, другое – внутри. Девушки имели китайское происхождение, являлись секс-работницами, предположительный возраст – 40-50 лет. У жертв были раны на горле, груди и спине.

Третью женщину, колумбийку, нашла ее сестра, спустившаяся в подвал дома. Их квартира располагалась на соседней улице от первого места преступления.