16:35, 19 ноября 2022
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В Италии охотятся на серийного убийцу секс-работниц
Сотрудники полиции начали розыск серийного убийцы трех девушек в Риме. Тела были обнаружены в двух квартирах, на них было множество ножевых ранений.
Швейцар дома нашел два тела: одно на пороге, другое – внутри. Девушки имели китайское происхождение, являлись секс-работницами, предположительный возраст – 40-50 лет. У жертв были раны на горле, груди и спине.
Третью женщину, колумбийку, нашла ее сестра, спустившаяся в подвал дома. Их квартира располагалась на соседней улице от первого места преступления.
Источник фото:freepik
Источник:Московский комсомолец
Автор:Елизавета ИвлеваТеги: