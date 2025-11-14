В Иркутске умер музыкант Константин Джименес. Об этом сообщает издание «Тракт».

14 ноября ушел из жизни музыкант и создатель нижнеудинского оркестра. Что стало причиной смерти — не уточняется. Церемония прощания состоится 16 ноября в Нижнеудинске.

Константин родился в Шанхае. Его отец — филиппинец с испанскими корнями, который влюбился в русскую. Когда семья приехала в Нижнеудинск, то будущий музыкант пошел в школу и стал лучшим на уроках пения. Его взяли в кружок струнных инструментов при доме пионеров, где он играл на балалайке и домбре.

Вернувшись из армии, Константин окончил училище и устроился в музыкальную школу, где создал духовой оркестр «Молодость», который был приглашен для прохождения заключительного марш-парада по Красной площади в дни 50-летия Победы в 1995 году.

Умерший — заслуженный деятель культуры РФ.

