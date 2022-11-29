В Бразилии измельчитель для картофеля превратил голову женщины в кровавый фарш

В одном из бразильских штатов женщина погибла из-за несчастного случая на заводе по переработке картофеля.

Молодая женщина упала на ленту конвейера, по которой транспортировался картофель для последующего измельчения в стружку. Под двигатели конвейера попала голова жертвы, которая была буквально раздавлена. Шансов выжить у нее уже не оказалось.

Отмечается, что страшное событие произошло прямо на глазах коллег, которые понятия не имеют, почему и как аппарат включился самостоятельно.