23:53, 29 ноября 2022
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В Бразилии измельчитель для картофеля превратил голову женщины в кровавый фарш
Фото: Freepik
В одном из бразильских штатов женщина погибла из-за несчастного случая на заводе по переработке картофеля.
Молодая женщина упала на ленту конвейера, по которой транспортировался картофель для последующего измельчения в стружку. Под двигатели конвейера попала голова жертвы, которая была буквально раздавлена. Шансов выжить у нее уже не оказалось.
Отмечается, что страшное событие произошло прямо на глазах коллег, которые понятия не имеют, почему и как аппарат включился самостоятельно.
Источник фото:Freepik
Источник:Dailystar.co.uk
Автор:Дмитрий КипарисовТеги: