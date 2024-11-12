В 86 лет умер русский писатель Александр Астраханцев

В возрасте 86 лет умер русский писатель Александр Астраханцев. Он известен по книгам «И пройдут теплоходы», «Земляки», «Антимужчины».

О смерти автора сообщает «Российская газета» со ссылкой на коллегу писателя Ольгу Немежикову.

Астраханцев ушел из жизни 9 ноября. Он скончался в Красноярске.

Писатель, поэт и драматург родился в Новосибирской области, рос в семье учителей. Закончил Новосибирский инженерно-строительный институт и работал по профессии. Потом заочно окончил Литературный институт имени Горького.

Как писатель, он начинал со стихов, в 1966 году появился первый рассказ «Трудные дороги к счастью». Автор входил в Союз российских писателей.

12 ноября сообщалось о смерти писателя и краеведа Николая Блохина. Ему было 72 года.