Ушел из жизни портной Мартин Гринфилд, одевавший Трампа и Обаму

В США скончался «лучший портной Америки» Мартин Гринфилд. Об этом сообщает издание The New York Times.

95-летний портной умер в больнице в Манхассете, штат Нью-Йорк. Причина смерти Гринфилда не раскрывается.

Напомним, Мартин Гринфилд появился на свет в 1928 году в бывшей Чехословакии. В подростковом возрасте он оказался в Освенциме. В концентрационном лагере он научился шить, после того как его избили охранники за то, что он случайно порвал рубашку.

В возрасте 16 лет Гринфилд был освобожден вместе с другими узниками концентрационного лагеря. В том же году он отправился в США, где устроился на работу в небольшую швейную фабрику в Бруклине. Через 30 лет ему удалось накопить достаточно денег, чтобы выкупить предприятие.

Гринфилда называли «лучшим портным Америки». Он создавал одежду для президентов США, в том числе Билла Клинтона, Дональда Трампа и Барака Обамы, а также актеров Леонардо ДиКаприо, Джонни Деппа, певца Майкла Джексона и многих других звезд.

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