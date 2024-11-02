Умерла актриса, сыгравшая бабушку Ералаша в «Слове пацана»

На 78-м году жизни умерла российская актриса Лидия Ильина. Зрителю она запомнилась по ролям в сериалах «Слово пацана», «Интерны», «Реальные пацаны» и других.

О смерти артистки сообщает сайт kino-teatr.ru. Подробности ее ухода из жизни не уточняются.

Лидия Ильина родилась 29 ноября в Йошкар-Оле. Окончила музыкальную школу, поступила в Музыкально-театральное училище им. Палантая на театрально-режиссерский факультет.

Большую часть жизни актриса работала в ТЮЗе и преподавала актерское мастерство.

С 2010 года Ильина начала сниматься в сериалах. Наиболее запоминающейся стала одна из ее последних ролей — она сыграла бабушку Ералаша в сериале «Слово пацана». Зрители отметили, что артистка блестяще справилась со своей работой.

Помимо этого, она снялась в «Интернах», «Реальных пацанах», «Жуки-3», «Кафе „Куба“», «Кибердеревне», «Ухожу красиво» и многих других проектах.

Ранее в возрасте 77 лет умерла актриса из сериала «Склифосовский» Татьяна Иванова. С ней попрощались 31 октября в Москве.