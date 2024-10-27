Умер в возрасте 66 лет автор хитов Солодухи и «Сябров» Олег Елисеенков

Умер заслуженный деятель искусств, доцент кафедры эстрадной музыки Белорусского государственного университета культуры и искусств Олег Елисеенков. Месяц назад, 21 сентября, ему исполнилось 66 лет.

Официальная причина смерти не раскрывается. Известно, что композитор ушел из жизни 26 октября.

Олег Елисеенков написал музыку к хитам ансамбля «Сябры» «Добрыя людзi» и «Птицы» (Алеся), а также к песне Александра Солодухи «Берега».

Информацию о смерти музыканта подтвердили в министерстве культуры Республики Беларусь.

«Мы разделяем горечь и душевную боль с родными и близкими Олега Николаевича, память о нем навсегда останется в наших сердцах», - говорится в Telegram-канале ведомства.

Олег Елисеенков родился в Калужской области и в детстве вместе с родителями переехал в Молодечно. Отец деятеля культуры также связан с музыкой – он был учителем будущего народного артиста России Юрия Антонова.

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