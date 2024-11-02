Умер многократный чемпион СССР по хоккею с мячом Виктор Ломанов

Многократный чемпион СССР по хоккею с мячом, заслуженный тренер РСФСР и СССР Виктор Ломанов скончался в возрасте 71 года. О его смерти сообщает Федерация хоккея с мячом России (ФХМР).

О причине смерти спортсмена не уточняется.

Прощание с Виктором Ломановым пройдет 4 ноября на Шинном кладбище города Красноярска. Федерация хоккея с мячом России выразила глубокие соболезнования родным и близким тренера.

Ломанов дважды становился чемпионом СССР и победителем Кубка европейских чемпионов в составе красноярского «Енисея» в качестве игрока.

Ему пришлось завершить карьеру игрока в 1981 году из-за травмы спины. Ломанов стал помощником главного тренера «Енисея». После был главным тренером команды. Воспитанники Виктора Ивановича четыре раза становились победителями чемпионата СССР, дважды выигрывали Кубок европейских чемпионов и Кубок мира.

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