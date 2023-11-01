Умер известный шоумен и музыкант Сергей Высоцкий: ему было 53 года

В Ростове умер известный шоумен и музыкант Сергей Высоцкий. Мужчине было 53 года. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на фотографа Глеба Садова.

Глеб опубликовал в соцсетях пост, в котором написал о смерти знаменитости. Друзья Высоцкого сообщили, что он скончался в больнице. Мужчине внезапно стало плохо, но подробностей, что именно произошло, пока нет.

«Сегодня ушёл Серёжа», — написал Глеб Садов.

Друзья и коллеги музыканта принесли свои соболезнования. Многие написали, что любили Сергея.

В начале своей карьеры Высоцкий был музыкантом. Он активно выступал в ресторанах, а потом стал управляющим известных ночных заведений в Ростове. Но он выступал не только у себя, но и в других городах.

Ранее мы писали о том, что бас-гитарист группы «Браво» Сергей Лапин умер от острой сердечной недостаточности. Тело музыканта обнаружили в его квартире на Шоссейной улице. Соседи заметили, что входная дверь не была закрыта. Зайдя в помещение, они нашли мертвого Лапина, лежащего в ванной с набранной водой.