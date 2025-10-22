Умер автор хита Never My Love Дик Аддриси

На 85-м году жизни в своем доме в Майами скончался американский певец, музыкант и автор песен Ричард Дик Аддриси. О его смерти сообщил представитель семьи в публикации для издания The Hollywood Reporter.

Вместе со своим братом Доном (Дональдом) Аддриси Дик вошел в историю музыки как создатель одной из самых популярных песен XX века – композиции Never My Love. Это стало их главным наследием, хоть родственники пробовали себя и в качестве исполнителей.

Песня стала мировым хитом в 1967 году, ее исполнила группа The Association. После было записано множество кавер-версий.

Дик Аддриси пережил своего брата и творческого партнера Дона на десятилетия. Дон Аддриси скончался в ноябре 1984 года в возрасте 45 лет после борьбы с раком.

