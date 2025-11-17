Умер 85-летний народный артист Республики Армения Хачик Бадалян. Об этом сообщает Кино-Театр.Ру.

Что стало причиной смерти — не уточняется.

Актер родился в 1940 году в Ленинакане. С 1962 года он выступал в Гюмрийском драматическом театре им. В. Ачемяна. За всю карьеру Хачик сыграл более 100 ролей на сцене.

За свой вклад в культуру Республики Армения в 2009 году умерший был отмечен медалью «Мовсес Хоренаци».

