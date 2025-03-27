Турчин рассказал, что дома у умершей Юлии Корнеевой осталось много золота

В квартире умершей звезды десятого сезона шоу «Битва экстрасенсов» Юлии Корнеевой осталось в много золота и денег. Об этом в беседе с aif.ru рассказал ее приятель, участник «Битвы экстрасенсов» Никита Турчин.

«У нее остались собственная квартира на юге Москвы, большое количество ювелирных украшений, золота, наверное, финансы остались на картах, личные сбережения. Я не знаю, куда это все дальше пойдет, потому что мужчина, с которым она жила — гражданский муж. Главное, чтобы не разграбили все», — высказался мужчина.

Знакомый усопшей уточнил, что родители Корнеевой умерли, а других родственников у нее не осталось.

Напомним, участница «Битвы экстрасенсов» Юлия Корнеева скоропостижно скончалась в возрасте 47 лет, Ее бездыханное тело обнаружил гражданский муж.

Позднее Никита Турчин рассказал, у Юлии были проблемы с алкоголем, но она уже более года не злоупотребляла и на здоровье не жаловалась. Он также отметил, что Корнеевой были плохие отношения с соседями и добавил, что с недавнего времени в подъезде, где она жила, начали умирать люди.