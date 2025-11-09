«Три последних дня пролежал в одной из больниц Парижа»: раскрыта причина смерти Эрика Булатова

Причиной смерти художника, почетного члена Российской академии художеств (РАХ) Эрика Булатова, написавшего картину «Слава КПСС», стала эмфизема легких.

Как рассказала ТАСС подруга семьи художника по имени Татьяна, последние дни жизни Булатов провел во Франции.

«Эрик Владимирович три последних дня пролежал в одной из больниц Парижа. В этой больнице он умер. Последний год Эрик очень сильно болел: была эмфизема легких, от которой он и ушел из жизни», — сказала собеседница агентства.

Татьяна также отметила, что церемония прощания с Эриком Булатовым пройдет в Париже. При этом его прах будет захоронен в России.

«Еще он хотел, чтобы было отпевание. Похоронен он будет в Москве. Эрик всегда говорил, что он должен быть похоронен только в России. Россия для него всегда была, есть и будет», — подчеркнула женщина.

Эмфизема легких — это хроническое заболевание, которое приводит к затруднению дыхания и дыхательной недостаточности. Основными симптомами являются прогрессирующая одышка, хронический кашель и затрудненный выдох.

С 1992 Эрик Булатов проживал в Париже, но регулярно приезжал в Россию, где проходили его крупные выставки.

Знаменитая картина художника «Слава КПСС», написанная в 1975 году, была продана в 2008 году на аукционе в Лондоне за 2 миллиона долларов. Также ему принадлежат работы «Вход — нет входа», «Свобода» и «Живу-вижу».

