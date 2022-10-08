19:31, 08 октября 2022
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Техасский психопат Билли подозревается в убийстве 22 пенсионеров
В США пожизненно осужден 49-летний Билли Чемирмир из штата Техас, который убивал пенсионеров с целью их ограбления.
Мужчину признали виновным в убийстве 87-летней Мэри Брукс. Ранее он был признан виновным в смерти 81-летней Люти Харрис.
Билли Чемирмир в течение двух лет охотился на пенсионерок, убивал их и забирал драгоценности.
Помимо доказанных смертей он подозревается еще в 20 подобных эпизодах. Суд осудил его пожизненно без права на досрочное освобождение.