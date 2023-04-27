Страна прощается с умершим Басилашвили

В Волгограде в среду, 26 апреля не стало советского, грузинского и российского актера, режиссера и доцента Волгоградского института искусств и культуры (ВГИИК) Евгения Басилашвили. Ему было 82 года, причины смерти не уточняются. О случившемся сообщила одна из подопечных знаменитости актриса Татьяна Глущенко в соцсетях.

«Мой великий мастер. Евгений Леонович Басилашвили. Огромный профессионал своего дела. Вы научили меня жить. Вы научили видеть бесконечно много прекрасного. Ваши рассказы заставляли улыбаться. Ваш жизненный опыт стал для меня огромным жизненным уроком», – написала Глущенко в личном микроблоге.

Также она выразила Басилашвили слова благодарности за все, что он сделал для нее.

Трагическую новость уже подтвердили в официальной группе ВГИИК. По словам коллег покойного, он был одним из самых ярких представителей театрального мира.

«Настоящий интеллектуал, обладающий глубокими знаниями в области театрального искусства, порядочный и честный, застенчивый, открытый и доброжелательный с людьми. Тонкий психолог, уважительный и деликатный, всегда готовый выслушать и понять», – говорят коллеги.

Они уточнили, что этот человек оставил свой след в сердцах тех, кто знал его.

Подчеркивается, что прощание с Басилашвили пройдет завтра, 28 апреля, в 11 утра в Волгограде. Его проведут в зале «Память» на улице Землячки. Похоронят артиста на Димитриевском кладбище.

Ранее назвали причину смерти народного артиста России Геннадия Богачева.