Создатель сериала «Коломбо» умер на 89-м году жизни

Питер С. Фишер, сценарист и продюсер, создатель сериалов «Коломбо» и «Она написала убийство», скончался в Соединенных Штатах. Последние дни своей жизни деятель культуры провел в богадельне, передает «Российская газета».

Журналисты узнали о смерти кинематографисты от его внука. Тот сообщил, что Фишер скончался в возрасте 88 лет. Он находился в богадельне в Калифорнии и там провел свои последние дни жизни. Что стало причиной смерти сценариста, пока неизвестно.

Питер С. Фишер изначально должен был стать актером, когда поступил в Университете Джона Хопкинса и изучал там драму. Однако впоследствии выбрал другое занятие, ставшее делом всей его жизни — писательство. Кинематографист создал огромное количество сценариев. Кроме того, на счету Фишера книга «Я и она написали убийство» и более двух десятков романов линейки «Тайны голливудских убийств».

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