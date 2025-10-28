Собралось много людей: в Москве простились с заслуженным артистом Алексеем Золотницким

В некрополе Ваганьковского кладбища состоялось отпевание заслуженного артиста РФ Алексея Золотницкого. На церемонии собрались родственники, знакомые и обычные люди.

Кадры с отпевания привел Пятый канал.

Судя по видео, на церемонию собралось много людей. После нее артиста похоронят на Ваганьковском кладбище.

Напомним, он умер 25 октября в возрасте 79 лет. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Золотницкого помнят по роли в фильме «Десятm негритят», знают как мастера озвучивания. Он дублировал многих популярных актеров: Роберта де Ниро, Алена Делона, Энтони Хопкинса и других.

28 октября ушел из жизни актер Роман Попов. Звезде сериала «Полицейский с Рублевки» было 40 лет. Подруга Романа Наталья Громова поделилась, что актер шел на поправку после химиотерапии, однако в октябре у него выявили язву желудка. Попову сделали операцию, после которой он впал в кому, стали отказывать органы.