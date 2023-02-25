Смерть 11-летней девочки от птичьего гриппа создала беспокойство

11-летняя девочка, живущая в провинции Прей Венг, скончалась от вируса H5N1. После того, как было проведено исследование 12 ее контактов, у отца выявили тот же вирус.

На данный момент неизвестно, заражение птичьим гриппом было следствием передачи вируса от человека к человеку или отец и дочь вместе контактировали с животными.

Всемирная организация здравоохранения отмечает, что наблюдается рост случаев птичьего гриппа у людей. Эксперты обеспокоены ситуацией.