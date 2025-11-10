Слова его песни включены в учебники: умер поэт и автор хитов Анде Шри

В возрасте 64 лет скончался индийский поэт, автор песен Анде Шри. Об этом сообщает «Российская газета».

Шри умер 10 ноября. Причиной смерти стал сердечный приступ.

Поэт неоднократно становился лауреатом премий в области литературы и кино. Написал не менее 3000 произведений. Стихи стал писать, работая пастухом. Шри был сиротой и не знал своих родителей.

По информации издания, слова одной из его песен включены в учебники на языке телугу. Автору была присвоена почетная докторская степень за развитие телугу-поэзии. Также Шри является автором слов гимна штата Телангана.

