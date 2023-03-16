«Скорее всего психопатка»: любовница Бориса Гребенщикова скоропостижно скончалась в Нью-Йорке

Линда Йонненберг, поэтесса, художница, драматург и светская львица, называвшая себя в одной из своих книг любовницей Бориса Гребенщикова, скончалась в 51 год от онкологии.

По словам её подруги Марины, женщина страдала от боли, но, как и подобает настоящей леди, никому не говорила о страданиях, а наоборот регулярно публиковала в соцсетях жизнеутверждающие фото, а смертельную бледность подавала как аристократическую.

С Гребенщиковым её познакомил ленинградский друг, учредитель и координатор Царскосельской художественной премии Николай Якимчук.

Роман был недолгим, но бурным. Странности в поведении - неотъемлемая черта характера многих творческих людей, подкупили культового исполнителя.

«Однажды Линдик призналась мне, что скорее всего психопатка. Такой диагнез ей вынесли знакомые ее бывшего супруга-психолога. Они говорили, что у Линды отсутствует чувство эмпатии . Да только неправда все это. Она надолго привязывалась к людям, влюблялась в мужчин и женщин — ярко, эмоционально, жила и ничего не боялась», — пишет Марина, вспоминая о свей утрате.