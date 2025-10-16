Скончалась актриса из фильма «Живи и помни» Татьяна Демурова

В Нижнем Новгороде умерла заслуженная артистка РСФСР Татьяна Демурова. Ей было 78 лет.

О смерти Демуровой сообщил Нижегородский академический театр кукол без уточнения причин.

Артистка родилась 4 декабря 1947 года в Дзержинске. В 1965 году она окончила первый набор кукольного отделения Нижегородского театрального училища. С 1967 года Демурова служила в Горьковском театре кукол, посвятив ему 58 лет творческой деятельности.

За время работы актриса создала десятки запоминающихся образов, среди которых Фея в «Золушке», Лиса Алиса в «Золотом ключике», Херувим и Серафим в «Божественной комедии». В 1986 году ей было присвоено звание «Заслуженная артистка РСФСР», а в 2009 году она стала лауреатом театральной премии имени Н.И. Собольщикова-Самарина.

В 2008 году появилась в фильме «Живи и помни», снятом по повести Валентина Распутина.

Коллеги отмечали редкую скромность и внутреннее благородство Демуровой. Много лет она преподавала мастерство актёра в Нижегородском театральном училище имени Евстигнеева.

Прощание с артисткой состоится 17 октября в 11:00 в храме святых апостолов Петра и Павла по улице Максима Горького, 141А в Нижнем Новгороде.

