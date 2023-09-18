Сценарист Инин рассказал о странностях в смерти сына

Сценарист Инин рассказал подробности загадочной смерти его сына, об этом пишет aif.ru.

Автор сценариев к таким популярным фильмам, как «Одиноким предоставляется общежитие» и «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» Аркадий Инин в 2022 году потерял сына. Константин Инин внезапно скончался во время отдыха в Турции.

Смерть младшего сына сценариста расследовали местные правоохранительные органы, но никакого криминала в случившемся так и не нашли.

«Вообще ничего не понятно. Он был на отдыхе в Турции. Ему стало плохо, вызвали неотложку. И в машине скорой помощи он скончался. Больше полугода шло расследование. В итоге нам сказали, что причина смерти — сердечная недостаточность. Хотя Костя никогда на сердце не жаловался. Все это очень странно», — признался Инин.

Сценарист добавил, что родные две недели ждали, пока тело родственника перевезут в Россию. Константину Инину было всего 44 года.

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