«Сбитая» Анной Большовой женщина могла умереть от побоев сожителя до наезда авто
Жители поселка Грачёвка считают, что «сбитая» актрисой Анной Большовой женщина умерла до наезда автомобиля звезды. По версии местных жителей, смертельные побои ей нанес сожитель.
Проживающий в Грачёвке Александр Метюлов рассказал, что мужчина бил ее. Ссылаясь на слова родственников погибшей, он сообщил, что у женщины пробита голова и сломаны ребра.
Сосед пары тоже рассказал, что у них постоянно случались разборки. Кроме того, они сильно пили.
Селяне полагают, что сожитель сначала убил женщину, а затем вытолкнул на дорогу, возможно, не подозревая, что она мертва.
В полиции пока не подтвердили эту версию.
Напомним, ДТП с участием Большовой произошло вечером 14 октября. Ее машина сбила 31-летнюю женщину, та скончалась до приезда медиков.
ФОТО: Kashaev Pavel/East News